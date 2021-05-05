Зинченко тремя словами прокомментировал выход в финал Лиги чемпионов

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко коротко и без эмоций прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов после победы над ПСЖ в двухматчевом противостоянии.

На своей странице в Instagram наш соотечественник опубликовал снимок, на котором он празднует гол со своими одноклубниками, и написал: "One More Step" (Еще один шаг).

Напомним, что в первом поединке против парижан украинец появился на поле после перерыва и сразу же принял активное участие в камбэке "Манчестер Сити" (2:1). Второй матч Зинченко начал в стартовом составе и стал одним из лучших в своей команде. Авторитетный портал WhoScored поставил ему оценку 7,4.

"Горожане" одержали победу со счетом 2:0 и теперь сыграют в решающем противостоянии с победителем пары "Реал" – "Челси", которые закончили свой первый поединок вничью 1:1. Финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики "Манчестер Сити" восхитились игрой Зинченко, назвав его лучшим левым защитником мира.