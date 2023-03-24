''Жалкое животное'': Тимощука поставили на место в сети после того, как предатель подал в суд на Украину

Помощник главного тренера "Зенита" Анатолий Тимощук попал под жесткий троллинг болельщиков после того, как стало известно, что он подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Украинской ассоциации футбола (УАФ). Экс-капитан национальной команды нашей страны опротестовал лишение его титулов и тренерской лицензии, чем и вызвал едкие комментарии со стороны фанатов.

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На страницах Obozrevatel в социальной сети Facebook и Telegram пользователи не стеснялись в выражениях в адрес предателя Украины. Футбольные болельщики вспомнили, как во время карьеры Тимощук всегда использовал национальную символику нашей страны, а сейчас продался за нефтедоллары.

"Какой он тренер, чучело огородное", "А так бегал с сине-желтой лентой по полю! Что с этими мозгами случилось? Видно, мячом бахнуло по черепку!", "Оно бы и маму продало! Я не любитель футбола, но я им гордилась! Тяжелое разочарование!", "Его в той красной тряпке (флаге СССР – ред.) и зароют", "А этого украиноязычного футболиста я уважал раньше, особенно, когда играл в сборной Украины и "Баварии". Сейчас это просто жалкое животное, которое прячется в норе", – пишут украинцы.

Напомним, 7 января Тимощук сроком на 10 лет был внесен Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список. Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Экс-супруга знаменитого футболиста Надежда Навроцкая обвинила его в пособничестве убийствам украинских детей. Кроме того, в сети появились документы, которые свидетельствуют о том, что Анатолий был завербован ФСБ России.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

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