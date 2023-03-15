Питерский футбольный клуб "Зенит" пропустил позорный гол в плей-офф Кубка России. Эпизод случился на 1-й минуте матча с московским "Динамо".

Видео дня

После стартового свистка столичные футболисты в две передачи прошли все поле, после чего хавбек Муми Нгамале пробил по воротам Александру Васютину. Круглый снаряд попал в штангу, от него отскочил в ногу лежащему на газоне голкиперу, а затем - в ворота.

От начала игры до гола прошло 12 секунд. Для 28-летнего Васютина это дебютный поединок в футболке "Зенита" после возвращения из аренды в шведском "Юргордене". До этого в последний раз за "Зенит" он играл летом 2020 года.

Напомним, что одним из тренеров "Зенита" является Анатолий Тимощук. 7 января экс-футболист сборной Украины сроком на 10 лет был внесен Советом национальной безопасности и обороны Украины в санкционный список.

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего украинского футболиста звания "Почетный гражданин города".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких предположил, что Анатолий Тимощук не собирался возвращаться в Украину и связывает свою жизнь со страной-агрессором.

11 марта 2022 года УАФ лишила Тимощука всех титулов. Также Анатолию пожизненно было запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории нашей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!