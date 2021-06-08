Зеленский впервые отреагировал на скандал с формой сборной Украины с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский сфотографировался с именной формой сборной Украины по футболу, в которой наша команда должна выступить на Евро-2020, и назвал ее особенной. На экипировку нанесена карта страны с Крымом.

На своей странице в Instagram глава государства написал, что она умеет шокировать, намекнув на реакцию россиян. Президент ответил, что Украина является единой и неделимой страной, а оккупированный полуостров – ее территорией.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней – несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна – единая и неделимая. Крым – это Украина", – заявил Зеленский.

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Напомним, что в России возмутились из-за новой формы сборной Украины с Крымом и призвали УЕФА запретить ее использование на Евро-2020. В организации ответили на запрос СМИ из РФ, сказав, что экипировка нашей команды соответствует ее правилам. Свое мнение о ситуации высказали и в ФИФА.

Несмотря на это, Российский футбольный союз (РФС) подал протест в УЕФА, отправив письмо руководителям организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на возмущение россиян из-за формы нашей национальной команды.