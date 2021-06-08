В ФИФА высказались о форме сборной Украины с Крымом

Международная федерация футбола (ФИФА) отметила, что решение об использовании новой формы сборной Украины на Евро-2020 остается на усмотрение УЕФА как организатора турнира. На экипировку нашей национальной команды нанесена карта страны с Крымом.

В ФИФА ответили на запрос российского издания RT, заявив, что организация придерживается нейтралитета в политических вопросах и пытается не смешивать их со спортивной составляющей.

"Одобрение экипировки участвующих команд остается на усмотрение соответствующего организатора турнира, в данном случае УЕФА. Выполняя эту работу, организаторы турнира должны добиваться того, чтобы вся используемая экипировка соответствовала правилам игры в футбол, публикуемым Международным советом футбольных ассоциаций и доступным на официальном сайте совета. Учитывая вышеизложенное, поскольку организатором данного турнира является не ФИФА, он не попадает в зону нашей непосредственной ответственности. Однако, мы хотим подчеркнуть, что, в соответствии с нашим Уставом, ФИФА сохраняет нейтралитет в политических вопросах и твердо верит, что политику и спорт смешивать не следует", – сказали в ФИФА.

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Напомним, что в России возмутились из-за формы сборной Украины с Крымом и призвали УЕФА запретить ее использование на Евро-2020, однако в организации ответили на запрос журналистов, отметив, что экипировка нашей команды соответствует правилам организации.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвали требования "экспертов" из РФ наглыми и посоветовали сосредоточиться на решении собственных проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российский футбольный союз (РФС) подал протест в УЕФА из-за формы сборной Украины с Крымом.