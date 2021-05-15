Зеленский поздравил "Динамо" с золотым хет-триком

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" с треблом. К выигранному чемпионству Украины и победы в Суперкубке Украины, столичные футболисты в четверг, 13 мая, добавили и Кубок страны.

Глава государства в Twitter отметил, что такого успеха ждали все болельщики, а также пожелал клубу триумфа в еврокубках.

Золотий хет-трик легендарного @DynamoKyiv. Суперкубок, чемпіонство і Кубок 🇺🇦. Це дуже круто! На це довго чекали. І це лише початок славетного шляху до міжнародних кубків та перемоги в Лізі чемпіонів. Наснаги, успіхів, звершень! Щиро вітаю команду і тренерів. pic.twitter.com/bNRJQ2WWWU — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 15, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, 30-й финальный матч Кубка страны прошел в Тернополе. Решающая встреча между "Динамо" и "Зарей" завершилась минимальной победой киевлян в дополнительное время. Решающий гол забил Виктор Цыганков.

Этот успех позволил наставнику "бело-синих" Мирчи Луческу установить исторический рекорд в Украине.

Напомним, что 25 апреля в матче 23-го тура в Премьер-лиге "Динамо" разгромило "Ингулец" (5:0) из поселка Петрово Кировоградской области и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины

В августе прошлого года столичная команда обыграла тогда еще чемпиона страны донецкий "Шахтер" и в девятый раз в своей истории выиграла Суперкубок Украины.