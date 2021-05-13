"Динамо" выиграло Кубок Украины, установив историческое достижение

Киевское "Динамо" в финале 30-го Кубка Украины победило луганскую "Зарю" и в 13-й раз оформило золотой дубль (ранее киевляне завоевали чемпионство), а также впервые в своей истории сделало требл (плюс победа в Суперкубке).

В 2007 году киевляне выигрывали все три трофея, но это не считалось треблом, так как награды были разделены на два сезона: чемпионат и Кубок "бело-синие" выиграли в сезоне 2006/07, а Суперкубок открывал сезон 2007/08.

До этого такой тройной успех во внутреннем чемпионате удавался лишь "Шахтеру": в сезонах 2010/11, 2012/13 и 2017/18.

Поединок на городском стадионе Тернополя им. Романа Шухевича завершился в дополнительное время со счетом 1:0.

Команды с первых минут стали демонстрировать силовой футбол, с большим количеством единоборств, некоторые из которых заканчивались жесткими стыками.

На 8-й минуте Виталий Миколенко получил серьезное повреждение руки, и несколько минут пытался прийти в себя, рыдая от боли. Левый защитник киевлян так и не смог восстановиться, и был заменен на Караваева.

"Заря" с первых секунд обозначала свою игру первым номером, прессингуя столичных футболистов на их половине поля.

Хозяева пытались постепенно отодвинуть игру ближе к штрафной соперника, но особых угроз воротам Василя не создавали.

Гораздо острее смотрелись игроки "Зари", не позволяя динамовцам вольготно себя чувствовать даже у своих ворот. Матч часто прерывался из-за частых нарушений правил со стороны обеих команд.

"Динамо" пытались искать варианты с забеганием в атаку Родригеса или Буяльского, но компактное расположение футболистов "Зари" не давало никакого свободного пространства. У луганчан отсутствовали разрывы между линиями в защите и полузащите.

При любой угрозе "Заря" очень быстро двумя линиями отходила в защиту, вытесняя киевский игроков назад, к центральному кругу.

Ближе к середине тайма игра стала острее, а мяч меньше находился в центре поля. На 38-й минуте Беседин выполнил удар, ставший самым опасным у "Динамо" в поединке. Василь смог спасти ворота от верного гола.

Вторая половина началась с невероятного момента у Шапаренко. Николай совершил сольный рывок, но его удар приняла на себя перекладина. Было заметно, что в перерыве Луческу нашел нужные слова для своих игроков, и киевская команда заиграла заметно быстрее.

На 62-й минуте Беседин получил еще лучший шанс забить гол, но после прострела Цыганкова не смог с 11 метров попасть в рамку.

До конца основного времени зрители голов так и не увидели, несмотря на то, что ближе к забитому мячу были "бело-синие".

Последние секунды прошли в обоюдоострых атаках, но на результате это не сказалось.

Развязка наступила в первом экстратайме. На 99-й минуте Родригес убежал от защитника, сделал прострел в цент вратарского, мяч проскочил к Цыганкову, который оказался абсолютно один на расстоянии 5 метров от ворот.

Спустя 6 минут Жуниньо сбил Буяльского в своей штрафной и Юрий Иванов поставил пенальти, который Цыганков не смог забить. Василь угадал направление и отбил удар Виктора.

"Динамо" – "Заря" – 1:0

Гол: Цыганков (98)

На 105+2 минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)

"Динамо": Бойко – Миколенко (Караваев, 11), Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук – Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 114), Родригес (Де Пена, 118), Цыганков – Беседин.

Запасные: Бущан, Леднев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.

"Заря": Василь – Жуниньо, Вернидуб, Иванисеня, Фаворов – Назарина (Сайядманеш, 63) – Кочергин, Хомченовский – Юрченко (Цвек, 118) – Громов (Шахаб, 90+4), Кабаев (Гладкий, 82).

Запасные: Шевченко, Руфати, Лунев, Абу Ханна, Цыганикс.

Предупреждения: Шапаренко (35), Кендзёра (67), Сидорчук (90+3) – Вернидуб (14), Юрченко (52), Кочергин (76), Сайядманеш (90+3), Жуниньо (90+4), Иванисеня (111)

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале "Динамо" обыграло "Агробизнес" (3:0) из города Волочиск Хмельницкой области, а "Заря" в серии пенальти победила "Александрию".