"Динамо" – "Заря": видео решающего гола финала Кубка Украины по футболу

Киевское "Динамо" на городском стадионе Тернополя им. Романа Шухевича обыграло "Зарю" в финале Кубка Украины по футболу.

Два тайма команды остро атаковали, но зрители голов так и не увидели. Шапаренко и Беседин имели стопроцентные моменты открыть счет, однако в первом случае мяч попал в штангу, а во втором киевского футболиста подвела точность.

Первый гол был забит лишь в первом экстратайме, когда Цыганков смог воспользоваться острым пасом от Родригеса.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

"Динамо" – "Заря" – 1:0

Гол: Цыганков (98)

На 105+2 минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)

"Динамо": Бойко – Миколенко (Караваев, 11), Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук – Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 114), Родригес (Де Пена, 118), Цыганков – Беседин.

Запасные: Бущан, Леднев, Сидклей, Тымчик, Ванат, Сирота.

"Заря": Василь – Жуниньо, Вернидуб, Иванисеня, Фаворов – Назарина (Сайядманеш, 63) – Кочергин, Хомченовский – Юрченко (Цвек, 118) – Громов (Шахаб, 90+4), Кабаев (Гладкий, 82).

Запасные: Шевченко, Руфати, Лунев, Абу Ханна, Цыганикс.

Предупреждения: Шапаренко (35), Кендзёра (67), Сидорчук (90+3) – Вернидуб (14), Юрченко (52), Кочергин (76), Сайядманеш (90+3), Жуниньо (90+4), Иванисеня (111)

Отметим, что это 30-й розыгрыш Кубка Украины. Луганская "Заря" до этого никогда не выигрывала этот трофей. Для киевлян победа в Тернополе стала 12-м выигранным Кубком в своей истории. Также это позволило подопечным Луческу оформить требл: победа в чемпионате + победа в Суперкубке..