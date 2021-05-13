Луческу установил исторический рекорд Украины

Мирча Луческу стал первым специалистом в истории Украины, который выиграл Кубок нашей страны и с "Шахтером" и с "Динамо".

На счету 76-летнего коуча шесть побед в этом турнире с донецким клубом и одна с киевским.

С двумя разными клубами Кубок выигрывали Виктор Прокопенко и Михаил Фоменко, однако это были "Черноморец" и "Шахтер" и "Динамо" и ЦСКА Киев соответственно.

Для главного тренера "Динамо" завоеванный трофей в Тернополе стал 35-м за 40 лет работы на тренерской должности.

Луческу 9 раз становился чемпионом Украины, 2 раза – чемпионом Румынии, 2 раза – чемпионом Турции, 3 раза завоевывал Кубок Румынии, и один раз Суперкубок этой страны. Также в активе Мистера 8 побед в Суперкубке Украины, и одна победа в Суперкубке России. Вместе с "Шахтером" Луческу побеждал в Кубке УЕФА, а с "Галатасараем" в Суперкубке УЕФА.

По количеству титулов румынского специалиста опережает только бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона (49 титулов за 39 лет)

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года Луческу установил исторический рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным тренером, который когда-либо руководил командой в Лиге чемпионов.