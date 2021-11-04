Второй раз за 128 лет: 'Ливерпуль' и 'Реал' установили рекорды в Лиге чемпионов

Сразу несколько примечательных фактов зафиксировали статистики после матчей футбольной Лиги чемпионов в среду, 3 ноября. Больше всего поражает достижение "Ливерпуля": английский гранд победой над испанским "Атлетико" не только гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе, но и повторил клубный рекорд.

Как пишет OptaJoe, "красные" второй раз с момента вступления в футбольную лигу Англии в 1893 году довели свою серию без поражений до 25 матчей (18 побед и 7 ничьих). Ранее такое случалось лишь однажды – в 1982 году. Так что следующая победа команды тренера Юргена Клоппа станет рекордной для клуба.

25 - Liverpool are now unbeaten in 25 matches in all competitions (W18 D7), their joint-longest such run since they joined the Football League in 1893 (also a run of 25 in 1982). Mentality. pic.twitter.com/THYry4vCx6 — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2021

При этом немецкий специалист достиг показателя в 200 побед – пятый результат для наставников "Ливерпуля". На четвертом месте – Кенни Далглиш с 222 "викториями".

Видео дня

Мадридский "Реал" первым достиг результата в 1000 голов на всех стадиях Лиги чемпионов, включая квалификацию. Напомним, "Реал" победил "Шахтер" благодаря дублю Карима Бензема.

Примечательно, что французский форвард в возрасте 33 года 319 дней стал самым старшим игроком "сливочных", который забивал более одного мяча за еврокубковый матч, с 1965 года! 56 лет назад легендарный Ференц Пушкаш в 38 лет и 173 дня оформил четыре гола в ворота нидерландского "Фейеноорда".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик недоволен судейством в матче "Реал" – "Шахтер".

Узнайте, кто уже вышел в плей-офф Лиги чемпионов.