Второй раз за 128 лет: 'Ливерпуль' и 'Реал' установили рекорды в Лиге чемпионов

Сразу несколько примечательных фактов зафиксировали статистики после матчей футбольной Лиги чемпионов в среду, 3 ноября. Больше всего поражает достижение "Ливерпуля": английский гранд победой над испанским "Атлетико" не только гарантировал себе выход в плей-офф с первого места в группе, но и повторил клубный рекорд.

Как пишет OptaJoe, "красные" второй раз с момента вступления в футбольную лигу Англии в 1893 году довели свою серию без поражений до 25 матчей (18 побед и 7 ничьих). Ранее такое случалось лишь однажды – в 1982 году. Так что следующая победа команды тренера Юргена Клоппа станет рекордной для клуба.

25 - Liverpool are now unbeaten in 25 matches in all competitions (W18 D7), their joint-longest such run since they joined the Football League in 1893 (also a run of 25 in 1982). Mentality. pic.twitter.com/THYry4vCx6