"Вильярреал" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" в четверг, 18 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом".

Игра состоится на поле стадиона "Эстадио де ла Серамика". OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Динамо. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ВИЛЬЯРРЕАЛ – ДИНАМО

Увидеть противостояние можно будет в эфире телеканала "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия. Кроме того, возможность следить за игрой предоставит видеосервис Megogo.

Также трансляцию из Испании организовывает российский вещатель "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ВИЛЬЯРРЕАЛ – ДИНАМО

Аналитики считают хозяев поля явным фаворитом встречи. Ставки на победу "Вильярреала" принимаются с коэффициентом 1,53.

Ничья оценивается котировкой 4,10. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 6,75.

СУДЬИ НА ВИЛЬЯРРЕАЛ – ДИНАМО

Судить поединок доверили бригаде арбитров из Швеции, которую возглавляет Андреас Экберг.

Помогать на линиях ему будут соотечественники Мехмет Кулум и Штефан Халльберг. Роль четвертого рефери исполнит Мохаммед аль-Хаким.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Камфус Йохем из Нидерландов.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Унаи Эмери, главный тренер "Вильярреала":

– После первого матча мы лучше узнали соперника и уважаем его, но будем играть на победу. "Динамо" хорошо действует на контратаках и использует фланги. В Киеве нам удалось нейтрализовать соперника. Постараемся и на сей раз контролировать игру. Надо демонстрировать стабильность и выиграть дома. Это важно для нас и наших болельщиков. Мы с уважением относимся к "Динамо", но постараемся не просто выиграть, а выиграть уверенно.

Мирча Луческу, главный тренер "Динамо":

– Думаю, это будет матч между двумя достойными командами. Это правда, что "Вильярреал" лучше сыграл предыдущий матч. Мы проиграли первую игру из-за углового, из-за ошибок, из-за нехватки опыта на таком уровне. В составе соперника играют игроки с очень большим опытом, который нельзя сравнивать с игроками "Динамо" на данном этапе. У нас молодые игроки, но они очень амбициозные, играют с большим энтузиазмом. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Вильярреал": Рульи – Хауме Коста, Альбиоль, Фойт, Педраса – Капу, Парехо, Тригерос – Мой Гомес, Алькасер, Морено

"Динамо": Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков , Буяльский, Родригес – Беседин

ПЕРВЫЙ МАТЧ

В поединке в Киеве "Вильярреал" одержал убедительную победу – 2:0. Голами отметились Пау Торрес и Рауль Альбиоль.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил отсутствие покупок новых игроков в зимнее трансферное окно.