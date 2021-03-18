В Киеве с 20 марта вводят строгий карантин: что запретят

В Киеве в ночь с 19 на 20 марта будут введены строгие карантинные ограничения.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга в четверг, 18 марта, они будут введены до 9 апреля включительно

В частности, будет запрещено:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях (последнее касается и большого футбольного матча, который состоится в Киеве 18 марта).

Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, а автозаправочные станции при соблюдении строгих норм и без функционирующих кафе.

Парикмахерские и салоны красоты смогут обслуживать клиентов по предварительной записи. Фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий. Детские сады продолжат работать, а школьники после окончания каникул будут учиться дистанционно.

Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, это же рекомендуется максимально сделать частному бизнесу, кроме предприятий критической инфраструктуры

При этом общественный транспорт столицы будет работать в обычном режиме, с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%.

"Я призываю всех отнестись сознательно и ответственно к ситуации и соблюдения ограничений, которые будут введены! Нам нужно выиграть время и сделать все, чтобы не произошло коллапса медицинской системы. Чтобы не подвергать опасности жизни людей", – резюмировал Кличко.

Отметим, что в Украине, как и весной минувшего года, могут вновь ввести общенациональный локдаун из-за ухудшения ситуации с эпидемией коронавируса. В Минздраве предупредили, что такой сценарий станет возможным, если более половины областей окажутся в "красной" зоне. Сейчас их там всего четыре, однако пополнить ряды "изолированных" рискуют сразу 16 регионов, которые накануне стали "оранжевыми".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в течение прошлых суток, 17 марта, зарегистрировали 1 092 случая коронавирусной болезни COVID-19.