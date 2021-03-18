"Шахтер" повторно проиграл "Роме" и вылетел из Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы уступил римской "Роме" и вылетел из турнира.

Матч на НСК "Олимпийский" прошел без зрителей и завершился со счетом 1:2.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Шахтер – Рома.

Разгром в первом матче со счетом 0:3 оставлял мало шансов чемпиону Украины на проход дальше. Тем не менее донецкие футболисты попытались с первых минут устроить штурм ворот Лопеса.

"Горняки" владели игровой и территориальной инициативой. Украинские футболисты много контролировали мяч, но до реальных угроз воротам "Ромы" дело не доходило. Итальянцы низко садились в обороне, "выманивая" украинских футболистов на свою половину поля, чтобы убежать в контратаку.

На 6-й минуте Майораль едва не реализовал этот сценарий, но мяч после его удара прошел выше ворот Трубина.

На 13-й минуте свой первый голевой момент усилиями Патрика создал и "Шахтер".

До конца тайма игра развивалась в невысоком темпе. У "Шахтера" не получалось ничего конкретного в атаке, большая часть которой строилась через правый фланг, где активничал Додо.

В первой половине давление "Шахтера" на оборону "Ромы" так и не принесло никакого результата. Подопечные Паулу Фонсеки играли по результату первого матча и ничего не давали создать хозяевам поля.

Второй тайм начался кошмарно для футболистов из Украины. Уже на 2-й минуте Майораль словил в штрафной отскок и первым же ударом в створ открыл счет – 0:1.

"Шахтер" был в нокдауне, а "Рома" легко прошла всю украинскую оборону, расстреляв молодого голкипера "горняков".

"Шахтер" неожиданно сравнял счет на 59-й минуте. После навеса Тете Алан Патрик сбросил головой вдоль ворот, где Жуниор Мораес занес мяч в сетку.

Игра ненадолго успокоилась, но лишь до очередного провала украинцев в обороне. Карлес Перес получил пас из глубины, на скорости отыграл Трубина и отдал на Майораля, который легко сделал дубль, отправив круглого в пустые ворота.

"Шахтер" Украина – "Рома" Италия 1:2

Голы: 0:1 – 48 Майораль, 1:1 – 59 Мораес, 1:2 – 72 Майораль.

Шахтер – Трубин, Додо (Болбат, 82), Витао, Матвиенко, Кривцов, Алан Патрик (Коноплянка, 60), Майкон, Тете (Марлос, 60), Маркос Антонио, Соломон (Судаков, 77), Мораес (Дентиньо, 76).

Рома – Лопес, Спинаццола (Калафьори, 58), Кумбула, Рожер (Манчини, 46), Карсдорп (Бруно Перес, 58), Вильяр, Кристанте, Педро (Эль-Шаарави, 75), Диавара (Пеллегрини, 59), Карлес Перес, Майораль.

Предупреждения: Рожер (25), Маркос Антонио (38), Алан Патрик (55), Карсдорп (57).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Шахтер" накануне сдал обязательные анализы на коронавирус, которые показали наличие инфекции у защитника "горняков" Виктора Корниенко.