Где смотреть "Вильярреал" – "Динамо": расписание трансляций Лиги Европы
Киевское "Динамо" в четверг, 18 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Встреча с "Вильярреалом" пройдет в одноименном испанском городе на стадионе "Керамика" и начнется в 22:00.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Вильярреал – Динамо.
Все болельщики смогут поддержать любимую команду у экранов телевизоров. Прямую трансляцию организует "Футбол 2", где показ игры будет сопровождаться аналитической студией с опытными экспертами.
Также в нашей стране встреча будет транслироваться на Volia Football HD 2, входящего в видеосервис Megogo.
Кроме того, картинка с матчем будет доступна на российском "Матч! Футбол 1".
Как сообщал OBOZREVATEL, первая игра 1/8 финала ЛЕ на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 0:2 в пользу испанцев.
Перед поездкой в Вильярреал подопечные Луческу добыли уверенную победу в главном матче 18-го тура УПЛ над "Зарей" (2:0).