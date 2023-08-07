Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин вступил в террористическую группировку "Эспаньола", которая воюет против нашей страны. Чемпион РФ в составе московского ЦСКА утверждает, что находится под Бахмутом, добавив о необходимости победы, которая "вернет нас в Европу".

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. Соломатин, который призывал "переделывать" украинских детей, с восхищением отозвался о своих соотечественниках, которые убивают защитников Украины и ее мирных жителей, а также призвал других футболистов присоединиться к террористам.

"Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения "Эспаньола". Чем горжусь! Спасибо футболу и русскому фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы, за вас, футболисты, по всей стране, порой тратя последние деньги на дорогу и билеты. Сейчас парням нужна обратная связь, обратная поддержка от вас. Не думайте, что мы быстро куда-то вернемся. Чем быстрее мы здесь победим, тем быстрее вернемся в Европу. Не надо дзюбить, надо уже поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь", – сказал российский преступник.

Ранее Соломатин, в активе которого 13 матчей за сборную России, включая три поединка на ЧМ-2002, восхитился диктатором Владимиром Путиным, который "не прогибался под этих пид***сов, под этот Запад". В сети экс-футболиста назвали больным на голову после слов о загнивающей Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве умер трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Вениамин Мандрыкин, который яро поддерживал войну в Украине.

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