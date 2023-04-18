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"Порадовала": бывший игрок сборной РФ, ставший инвалидом, пафосно поддержал войну и отреагировал на санкции Украины

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
7,1 т.
'Порадовала': бывший игрок сборной РФ, ставший инвалидом, пафосно поддержал войну и отреагировал на санкции Украины

Бывший вратарь сборной России Вениамин Мадрыкин назвал радостной для себя новость попадание в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Экс-футболист московского ЦСКА открыто поддерживает войну против нашей страны, закрывая глаза на преступления армии РФ.

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Об этом Мандрыкин заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Обладатель Кубка УЕФА, который после ДТП в 2010 году прикован к постели, добавил, что ему все равно на свое здоровье в условиях санкций, потому что он "со страной поддерживает наших воинов и армию".

"Порадовала": бывший игрок сборной РФ, ставший инвалидом, пафосно поддержал войну и отреагировал на санкции Украины
"Порадовала": бывший игрок сборной РФ, ставший инвалидом, пафосно поддержал войну и отреагировал на санкции Украины

"Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно. Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили. Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Связей у меня в Украине не было, Лекарства? В России все есть. Но даже если бы чего‑то не хватало, мне было бы все равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать", – сказал Мандрыкин.

"Порадовала": бывший игрок сборной РФ, ставший инвалидом, пафосно поддержал войну и отреагировал на санкции Украины
"Порадовала": бывший игрок сборной РФ, ставший инвалидом, пафосно поддержал войну и отреагировал на санкции Украины

Ранее известный российский комментатор Кирилл Набутов рассказал, что его соотечественники называют слабаком президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес Украины и президента Владимира Зеленского после того, как попал под санкции в нашей стране.

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