Бывший вратарь сборной России Вениамин Мадрыкин назвал радостной для себя новость попадание в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Экс-футболист московского ЦСКА открыто поддерживает войну против нашей страны, закрывая глаза на преступления армии РФ.

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Об этом Мандрыкин заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Обладатель Кубка УЕФА, который после ДТП в 2010 году прикован к постели, добавил, что ему все равно на свое здоровье в условиях санкций, потому что он "со страной поддерживает наших воинов и армию".

"Об этом мне сестра сообщила, которая прочитала новость в интернете. Порадовала меня, конечно. Было и смешно, и радостно. Я поддерживаю нашу армию, наших воинов, нашу страну. Думаю, поэтому меня и включили. Смысла в этих санкциях никакого. В последний раз я был на Украине в 2003 году, когда там все было нормально. Связей у меня в Украине не было, Лекарства? В России все есть. Но даже если бы чего‑то не хватало, мне было бы все равно. Я со страной поддерживаю наших воинов и армию. Мне на санкции наплевать", – сказал Мандрыкин.

Ранее известный российский комментатор Кирилл Набутов рассказал, что его соотечественники называют слабаком президента Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оскорбительно высказался в адрес Украины и президента Владимира Зеленского после того, как попал под санкции в нашей стране.

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