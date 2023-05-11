Чемпион РФ объяснил, что на самом деле делает Россия. В ответ его назвали "долбанутым"

Бывший футболист сборной России Андрей Соломатин, который в 2003 году в составе московского ЦСКА стал чемпионом страны, считает, что главной целью РФ является показать остальным их ошибочный курс. Якобы только то, что делает Россия является однозначно правильным.

Видео дня

Отвечая на вопрос российского журналиста, есть ли понимание куда идет страна, 47-летний москвич уверенно заявил, что есть.

"Мы должны всем со временем объяснить, что они были не правы. Всем, кто находится по другую сторону баррикад. Западу, прежде всего", – цитирует бывшего спортсмена "Матч ТВ".

На уточняющую реплику интервьюера о том, кем хочет стать Россия, Соломатин признался, что не задумывался над этим вопросом. Вместо этого россиянин начал пересказывать пропагандистские нарративы про "замерзающую Европу".

"Лично я хочу, чтобы у нас в стране люди жили комфортно, чтобы другие страны нам завидовали. Вот в Германии есть же здравые люди. Они понимают: санкции ввели, но только немцы же сейчас в говне, а у нас в супермаркетах все есть. И люди живут неплохо", – отметил экс-футболист.

В комментариях болельщики не смогли сдержать эмоций от такого пассажа своего бывшего кумира.

"Долбанутый самордежавец", "Даже у воинствующих патриотичных бабулек и то аргументы более здравые, нежели у интервьюируемого! Немцы просто рыдают по ночам от зависти и плохой жизни!" - пишут в комментариях.

Юзеры поражены низким интеллектом футболиста.

"Отрицательный отбор в действии. Сто с лишним лет избавлялись от способных мыслить и вот результат. Шариковы, Швондеры, Соломатины", - отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соломатин назвал абсолютно правильной развязанную войну своей страны против Украины, пожаловавшись на то, что в украинских школах якобы призывают бороться против всего, что связано с РФ.

Кроме того бывший игрок ЦСКА выразил свое восхищение кремлевским диктатором, отметив, что решение президента начать войну против Украины "нужно не побояться принять".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!