Трехкратный чемпион России по футболу в составе ЦСКА Вениманин Мандрыкин умер в возрасте 41 года, сообщил российским СМИ его первый тренер Валерий Горохов. Причиной кончины называется инфаркт.

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Мандрыкин, трижды выигрывавший Суперкубок России (2004, 2006, 2007), четырежды Кубок России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08), а также Кубок УЕФА в 2004/2005, с 2010 года был парализованным.

В своих ранних интервью Мандрыкин, вспоминая о встречи с президентом России Владимиром Путиным с восхищением описывал атмосферу, которая окружала главаря Кремля.

Кроме того, экс-футболист московского клуба открыто поддерживал войну против Украины, закрывая глаза на преступления армии РФ.

В ночь с 9 на 10 ноября на своей машине Porsche Cayenne, уходя на скорости около 200 км/ч от преследования полиции, врезался в дерево, в результате чего получил компрессионный перелом шейного позвонка, повредив спинной мозг.

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