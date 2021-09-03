Венесуэльский футболист чуть не сломал ногу Месси и подставил игрока "Динамо" в отборе на ЧМ-2022. Видео

Звездный нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси чуть не заработал перелом ноги после грубого фола со стороны венесуэльского защитника Адриана Мартинеса. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" сумел продолжить матч и помог своей национальной команде одержать выездную победу со счетом 3:1.

На 25-й минуте встречи Мартинес вышел на замену, а уже на 32-й отправился в раздевалку, увидев перед собой красную карточку. Месси пробросил мяч мимо соперника, а тот ударил его шипами в область колена. На стоп-кадре видно, как нога аргентинца вывернулась в обратную сторону.

Оставшись в меньшинстве, Венесуэла, которая и так считалась аутсайдером встречи, пропустила один гол на последних минутах первого тайма, а затем еще два во втором.

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Отметим, что своими действиями Мартинес подставил нападающего "Динамо" Эрика Рамиреса, поскольку главный тренер сборной пожертвовал именно игроком киевлян, когда выпускал на поле дополнительного защитника вместо удаленного футболиста.

После семи туров Аргентина уверенно идет на втором месте в квалификации с 15 очками в активе и отстает от Бразилии на шесть пунктов. Пятикратные чемпионы мира выиграли все матчи в этом отборе. Венесуэла замыкает таблицу с четырьмя баллами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в летнее межсезонье Месси перешел из "Барселоны" в ПСЖ. Недавно Лионель провел свой дебютный матч за парижан, а затем отметился необычным поступком после финального свистка.