Необычный поступок Месси после дебютного матча за ПСЖ вызвал восхищение в сети

Звездный нападающий ПСЖ Лионель Месси удовлетворил необычную просьбу голкипера "Реймса" Предрага Райковича после окончания своего дебютного матча в чемпионате Франции. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" согласился сфотографироваться с сыном сербского вратаря после финального свистка.

Как только арбитр просигнализировал о том, что время истекло, Райкович побежал в сторону трибун, взял на руки своего ребенка и подошел к аргентинцу. Месси без раздумий сделал совместный снимок с Райковичем-младшим.

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Пользователи социальных сетей не скрывали своего восторга от поступка экс-нападающего "Барселоны". Они отметили его человечность и назвали человеком из народа.

"Очень милый поступок Месси. Еще одна причина, по которой его называют лучшим игроком всех времен", "Когда малыш вырастет, это фото будет стоять у него в рамке. Какое наследие", "Криштиану Роналду так не поступил бы. У него слишком много гордости. Месси – человек из народа", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лионель появился на поле на 66-й минуте встречи против "Реймса" при счете 2:0 в пользу его команды.