Месси официально перешел в новый клуб

Легендарный нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал футболистом ПСЖ. Он перешел в клуб на правах свободного агента.

Как сообщается на официальном сайте парижан, аргентинец подписал двухлетнее соглашение с командой с опцией продления еще на сезон. Согласно информации, которая появилась в Twitter авторитетного журналиста Фабрицио Романо, зарплата шестикратного обладателя "Золотого мяча" составит около 35 миллионов евро в год с учетом бонусов.

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За ПСЖ Лионель будет выступать под 30-м номером. Именно под ним он делал свои первые шаги в футболе.

Напомним, что 1 июля 2021 года у Месси закончился контракт с "Барселоной", в результате чего он стал свободным агентом. В каталонском клубе были уверены в том, что сумеют договориться со своей главной звездой, однако в дело вмешался жесткий регламент элитного испанского дивизиона (Ла Лиги), в котором разрешенный объем трат зависит от уровня заработков.

"Сине-гранатовые" столкнулись с серьезными финансовыми проблемами, что привело к тому, что им запретили регистрировать новых игроков, а функционеры не захотели идти на уступки "Барселоне".

Месси приехал в Каталонию в 2000 году, а в 2005-м был переведен во взрослую команду. Всего за клуб он провел 778 матчей, в которых забил 672 гола и отдал 305 результативных передач.

Аргентинец помог команде выиграть 10 чемпионатов, 7 Кубков и 8 Суперкубков Испании, 4 титула Лиги чемпионов, 3 Суперкубка Европы и 3 клубных чемпионата мира. Благодаря фантастической игре за "сине-гранатовых" Лионель завоевал по шесть "Золотых мячей" и "Золотых бутс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ были опубликованы детали невероятного контракта Месси с "Барселоной". Согласно этим данным, за четыре сезона в каталонском клубе Лионель получил 555 миллионов евро.