Месси дебютировал за ПСЖ. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси принял участие в первом официальном поединке за ПСЖ. 34-летний футболист вышел на замену на 66-й минуте в поединке 4-го тура Лиги 1 против "Реймса". Капитан сборной Аргентины заменил бразильца Неймара.

Месси заменил Неймара

За то время, что Лео провел на площадке, он 26 раз коснулся мяча. Точность передач составила 95% (20 из 21).

Статистика Месси
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Было заметно, что соперники стараются играть против экс-игрока "Барселоны" максимально жестко.

Против Лео играли жестко

Как только Месси получал мяч, футболисты "Реймса" сразу вступали в единоборства и несколько раз жестко уронили звездного нападающего.

Месси несколько раз падал

За свою игру Лионель получил оценку 6,2 от портала Whoscored. Sofascore оценил действия форварда на 6,7.

Статистка ПСЖ
Статистка Месси

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижского гранда. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

Реймс – ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 16 Мбаппе, 0:2 – 63 Мбаппе.

Реймс – Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81), Мбуку (Бериша, 46).

ПСЖ – Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе.

Предупреждения: Верратти (45), Диалло (55), Экитик (84), Паредес (88).

В турнирной таблице ПСЖ со 100% показателем занимает первую строчку. "Реймс" идет 17-м.

Турнирная таблица чемпионата Франции

Напомним, что Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду.

Месси (2005 год)

С того времени во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

Месси покинул Барселону

5 августа стало известно, что каталонцы не смогут подписать Месси.

Президент "Барселоны"

10 августа он официально подписал контракт с французским ПСЖ.

Месси будет выступать под 30-м номером
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