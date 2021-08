Месси дебютировал за ПСЖ. Видео

Аргентинский форвард Лионель Месси принял участие в первом официальном поединке за ПСЖ. 34-летний футболист вышел на замену на 66-й минуте в поединке 4-го тура Лиги 1 против "Реймса". Капитан сборной Аргентины заменил бразильца Неймара.

За то время, что Лео провел на площадке, он 26 раз коснулся мяча. Точность передач составила 95% (20 из 21).

Было заметно, что соперники стараются играть против экс-игрока "Барселоны" максимально жестко.

Как только Месси получал мяч, футболисты "Реймса" сразу вступали в единоборства и несколько раз жестко уронили звездного нападающего.

📸 The first step for Leo Messi in the 🔴🔵#SDRPSG pic.twitter.com/tuMP7HPHIk