Месси дебютировал за ПСЖ. Видео

Аргентинский форвард Лионель Месси принял участие в первом официальном поединке за ПСЖ. 34-летний футболист вышел на замену на 66-й минуте в поединке 4-го тура Лиги 1 против "Реймса". Капитан сборной Аргентины заменил бразильца Неймара.

За то время, что Лео провел на площадке, он 26 раз коснулся мяча. Точность передач составила 95% (20 из 21).

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Было заметно, что соперники стараются играть против экс-игрока "Барселоны" максимально жестко.

Как только Месси получал мяч, футболисты "Реймса" сразу вступали в единоборства и несколько раз жестко уронили звездного нападающего.

📸 The first step for Leo Messi in the 🔴🔵#SDRPSG pic.twitter.com/tuMP7HPHIk — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021

За свою игру Лионель получил оценку 6,2 от портала Whoscored. Sofascore оценил действия форварда на 6,7.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу парижского гранда. Дублем отметился Килиан Мбаппе.

Реймс – ПСЖ 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 16 Мбаппе, 0:2 – 63 Мбаппе.

Реймс – Райкович, Фоке, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Кассама (Локо, 46), Мунеци, Лопи (ван Берген, 71), Кеббаль (Флип, 75), Туре (Экитик, 81), Мбуку (Бериша, 46).

ПСЖ – Навас, Хакими, Маркиньос, Керер, Диалло (Кимпембе, 75), Вейналдум (Эррера, 66), Гуйе, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе.

Предупреждения: Верратти (45), Диалло (55), Экитик (84), Паредес (88).

В турнирной таблице ПСЖ со 100% показателем занимает первую строчку. "Реймс" идет 17-м.

Напомним, что Месси попал в систему "Барселоны" в 2000 году, а в 2005-м его взяли во взрослую команду.

С того времени во всех турнирах провел 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 305 результативных передач.

5 августа стало известно, что каталонцы не смогут подписать Месси.

10 августа он официально подписал контракт с французским ПСЖ.