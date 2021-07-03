Где смотреть Украина – Англия: расписание трансляций четвертьфинала Евро-2020

В субботу, 3 июля, Украина сыграет с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико".

Прямую трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени, в Украине можно будет посмотреть на одноименном общенациональном канале, а также на "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождаться экспертно-аналитической студией. В Беларуси игру можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 5" и с помощью сервиса "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, что Англия выиграла свою группу на Евро-2020, опередив Чехию, Шотландию и Хорватию, а затем одолела Германию на стадии 1/8 финала. Украина одержала только одну победу в своем квартете, но попала в плей-офф с третьего места, после чего додавила Швецию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

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Команды провели пять очных встреч на официальном уровне. Один матч выиграла наша сборная, два поединка закончились вничью и еще два – нашим поражением.

Отметим, что в случае выхода в полуфинал следующим соперником подопечных Андрея Шевченко станет Чехия или Дания.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивные аналитики дали прогноз на противостояние Украины и Англии.