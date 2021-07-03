"Думайте только о победе": Зеленский "встретился" со сборной Украины, поддержав команду перед игрой с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский накануне матча национальной сборной в четвертьфинале Евро-2020 против Англии устроил сеанс видеосвязи с футболистами, которые находятся в Риме. Глава государства верит, еще не раз сможет поддержать игроков перед игрой от имени всех украинцев.

Владимир Александрович пожелал команде ловить свою игру, думать только о победе, и пообещал сделать все, чтобы сборная ни на минуту не забывала, что с ней на поле – 40 млн украинцев.

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"Поговорили, посмеялись, настроились! Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас – один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот - сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей", – написал Зеленский у себя в Telegram-канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский записал видео в поддержку сборной Украины по футболу.

Глава страны отметил, что в поединке против Англии за "желто-синих" будет болеть вся Украина.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".