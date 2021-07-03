Евро 2020 3 июля: где смотреть, расписание трансляций, календарь
На чемпионате Европы по футболу в субботу, 3 июля, станет известна вторая пара полуфиналистов. За путевки в третий раунд плей-офф поспорят датчане с чехами и Англия с Украиной.
Разумеется, все украинцы будут пристально следить за игрой команды Андрея Шевченко в Риме. Наша команда не считается фаворитом, но способна совершить сенсацию.
Вашему вниманию расписание игрового дня.
Евро-2020. Четвертьфинал
Чехия – Дания, 19:00
Баку, Олимпийский стадион
Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
Главный арбитр – Бьерн Кейперс (Нидерланды)
Украина – Англия, 22:00
Рим, "Стадио Олимпико"
Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", Первый канал (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"
Главный арбитр – Феликс Брых (Германия)
Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италии в ярком матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020. За путевку в решающий матч турнира "скуадра адзурра" поспорит с Испанией, которая по пенальти прошла Швейцарию.