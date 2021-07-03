Евро 2020 3 июля: где смотреть, расписание трансляций, календарь

На чемпионате Европы по футболу в субботу, 3 июля, станет известна вторая пара полуфиналистов. За путевки в третий раунд плей-офф поспорят датчане с чехами и Англия с Украиной.

Разумеется, все украинцы будут пристально следить за игрой команды Андрея Шевченко в Риме. Наша команда не считается фаворитом, но способна совершить сенсацию.

Видео дня

Вашему вниманию расписание игрового дня.

Евро-2020. Четвертьфинал

Чехия – Дания, 19:00

Баку, Олимпийский стадион

Трансляция – "Футбол 1", "Футбол 2", "Россия 1", "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Бьерн Кейперс (Нидерланды)

Украина – Англия, 22:00

Рим, "Стадио Олимпико"

Трансляция – ТРК "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2", Первый канал (Россия), "Беларусь 5", "Беларусь 5. Интернет"

Главный арбитр – Феликс Брых (Германия)

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Италии в ярком матче обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро-2020. За путевку в решающий матч турнира "скуадра адзурра" поспорит с Испанией, которая по пенальти прошла Швейцарию.