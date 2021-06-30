Украина – Англия: букмекеры дали прогноз на четвертьфинал Евро-2020

Англия является явным фаворитом четвертьфинального матча против Украины на Евро-2020. Поединок состоится 3 июля в Риме на "Стадио Олимпико".

Спортивные аналитики оценили вероятность победы родоначальников футбола коэффициентом 1,40, ничью – 4,50, а на триумф подопечных Андрея Шевченко в основное время можно поставить за 8,50. Ставки на выход британской сборной в полуфинал принимаются по 1,18, а на успех Украины – по 4,50.

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Напомним, что на старте плей-офф Евро-2020 наша сборная вырвала победу в матче со Швецией, забив решающий гол на последних минутах дополнительного времени (овертайма). Что касается англичан, то они одолели Германию со счетом 2:0.

Украина провела пять официальных матчей против родоначальников футбола, выиграла один из них, два свела вничью и потерпела два поражения.

Если подопечным Шевченко удастся пройти британцев, то в полуфинале они встретятся с победителем пары Чехия – Дания.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный артист России и СССР Михаил Боярский заявил, что наша национальная команда может дойти до финала чемпионата Европы, а журналист из РФ Василий Уткин отреагировал словами "Слава Украине!" на победу нашей сборной над Швецией.