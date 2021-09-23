В сборной Украины не поддерживают Малиновского, – журналист о конфликте игрока и Петракова

Известный журналист Сергей Болотников поделился инсайдерской информацией о том, как в сборной Украины отнеслись к конфликту между исполняющим обязанности главного тренера Александром Петраковым и полузащитником "Аталанты" Русланом Малиновским. По словам одного из ведущих программы "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале, футболисты встали на сторону наставника национальной команды.

Он рассказал, что в сборной считают, что наш итальянский легионер поставил себя выше коллектива. Малиновский отпросился у Александра Васильевича с товарищеского матча против Чехии, который состоялся в сентябре, и вернулся в Бергамо.

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Кроме того, по информации Болотникова, игрок "Динамо" Александр Караваев попал в список футболистов, вызванных на ключевые поединки отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины, после того, как с этим вопросом к Петракову подошли лидеры национальной команды. Он допустил две результативные ошибки в игре с Казахстаном, а затем был раскритикован тренером в прямом эфире на телевидении.

Напомним, что Малиновский не примет участия в вышеуказанных противостояниях, так как остался без вызова в сборную Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые о конфликте между Александром Васильевичем и полузащитником "Аталанты" стало известно после ничейного матча с Францией. Тогда наставник нашей команды заявил, что Руслан на него обиделся, поскольку ему не нашлось места на поле.

Позже Петраков рассказал о том, как Малиновский уехал из сборной перед спаррингом с Чехией, а сам футболист впервые отреагировал на ситуацию.