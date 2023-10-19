Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус выразил абсурдную идею о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна будущем включить в свой состав "ассоциации" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Функционер, который ранее цинично высказался о нападении палестинской группировки ХАМАС на Израиль, назвал это идеальным планом для России.

Об этом Геркус заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он добавил, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо развивать спорт на временному оккупированных территориях Украины отдельными организациями и не включать их в свой статус.

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"Развивать футбол в новых регионах – правильно, то что отдельно от РФС – тоже правильно, видимо. В идеале их стоит сделать отдельными членами ФИФА, создавать федерацию футбола по примеру Гонконга, Гибралтара, Фарерских островов. Такая мировая практика существует. Проведение СВО (так в РФ позорно называют войну против Украины – ред.) может этому помешать? Согласен. Но когда‑то урегулировать ситуацию придется. Возможно, это один из путей", – сказал представитель страны-агрессорки.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Европейский футбольный союз (УЕФА) изучает, с какими странами могут играть сборные России. Ранее УЕФА отказался утверждать возвращение юношеских команд из РФ в свои турниры. При этом СМИ выяснили подробности этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист сборной Украины Андрей Шевченко своей реакцией на решение УЕФА оставить в силе отстранение РФ буквально взбесил россиян.

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