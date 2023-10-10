'Ровняют Украину с землей': в России высказались за отстранение Израиля от турниров УЕФА и ФИФА и получили ответку

Бывший президент "Локомотива" и "Торпедо" Илья Геркус цинично отреагировал на удар палестинского исламского движения ХАМАС по Израилю. Российский функционер выразил уверенность в том, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Европейский футбольный союз (УЕФА) должен отстранить команды из Израиля от своих турниров.

Об этом Геркус написал в своем Telegram-канале. "Ждем когда ФИФА и УЕФА приостановят участие израильских команд в своих турнирах "до окончания военных действий"?" – отметил функционер.

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В ответ болельщики ему напомнили о том, что Израиль стал такой же жертвой агрессии и вторжения, как и Украина. "Ну, вы, конечно, глупость сморозили", "Они первые напали?", "Илья Леонидович, не мешайте мух с котлетами. Россия – агрессор, Израиль защищает свои территории", "Совсем перебор. Расстреляли и похитили за один почти тысячу человек. Получили в ответ совершенно по справедливости", "Меня просто убивает то, что Лавров и прочая бандитская шайка говорят "Срочно к переговорам", "Остановите кровопролитие" и т.д., при этом сами хр*начат и ровняют Украину с землей", – пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что племянник знаменитого футболиста Йоси Бенаюна убил трех нападавших вовремя атаки террористов ХАМАСа. Сам экс-игрок "Арсенала", "Ливерпуля" и "Челси" был шокирован этим событием.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Виктор Цыганков выразил свою солидарность с народом Израиля. Также на нападение террористов отреагировал защитник донецкого "Шахтера" Став Лемкин.

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