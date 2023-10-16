В РФС заявили, что УЕФА изучает, с какими странами могут играть сборные России

Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы продолжает работу над возвращением юношеских сборных России в свои турниры, а исполком организации не отменял свое решение о допуске команд из РФ. При этом многие ассоциации готовы бойкотировать матчи с участием представителей страны-агрессорки.

Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости" заявил генеральный секретарь Российского футбольного союзу (РФС) Максим Митрофанов. По его словам, УЕФА сейчас разрабатывает техническое решение о включении сборных РФ в отборочные турниры к чемпионатам Европы среди девушек и юношей.

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"Есть поручение исполкома УЕФА проработать такую возможность, отработать всю ситуацию технически – с какими странами, в какой корзине, в какие временные рамки. В настоящий момент оно выполняется администрацией УЕФА. Отдельные журналисты стали вбрасывать информацию относительно того, что исполком УЕФА что-то отменил. Но об этом надо спрашивать их", – сказал Митрофанов.

Ранее УЕФА отказался утверждать возвращение юношеских сборных России в свои турниры. При этом СМИ выяснили подробности этого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный футболист сборной Украины Андрей Шевченко своей реакцией на решение УЕФА оставить в силе отстранение РФ буквально взбесил россиян.

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