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Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
3,5 т.
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко поддержал решение Европейского футбольного союза (УЕФА) оставить в силе полное отстранение команд из России от международных турниров. Бывший игрок киевского "Динамо" и "Милана" назвал это важным шагом в борьбе с агрессорам, чем просто взбесил граждан РФ.

Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

"Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных команд до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

Читатели портала Sports.ru гневно отреагировали на заявление Андрея. Они принялись откровенно оскорблять нашего соотечественника, повторяя мантры кремлевской пропаганды о политизации спорта и невозможности так называемой коллективной ответственности россиян за вторжение в Украину.

Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

"Если по справедливости, вам никто ничего не должен, а вы все попрошайничаете", "А иначе он говорить не может, слишком высоко забрался", "И Шевченко туда же! Опять разговоры про некую коллективную ответственность в отношении российских спортсменов", "Вот на что они рассчитывают? Как они будут оправдываться, когда мы до Киева дойдем?" – пишут Z-патриоты.

Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ
Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

Ранее в СМИ опубликовали новые подробности решения УЕФА об отказе возвращать российские юношеские сборные в свои соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказал предложение организовать в РФ альтернативную Лигу чемпионов.

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