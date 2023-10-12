Шевченко взбесил россиян реакцией на решение УЕФА сохранить полный бан РФ

Легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко поддержал решение Европейского футбольного союза (УЕФА) оставить в силе полное отстранение команд из России от международных турниров. Бывший игрок киевского "Динамо" и "Милана" назвал это важным шагом в борьбе с агрессорам, чем просто взбесил граждан РФ.

"Приветствую решение УЕФА не рассматривать допуск российских футбольных команд до 17 лет на международные турниры. Возрастная категория не имеет никакого значения в вопросе глобальной справедливости. Это маленький, но важный шаг. Спасибо всем, кто был вовлечен в переговоры. Продолжаем отстаивать интересы Украины на международной арене", – написал Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

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Читатели портала Sports.ru гневно отреагировали на заявление Андрея. Они принялись откровенно оскорблять нашего соотечественника, повторяя мантры кремлевской пропаганды о политизации спорта и невозможности так называемой коллективной ответственности россиян за вторжение в Украину.

"Если по справедливости, вам никто ничего не должен, а вы все попрошайничаете", "А иначе он говорить не может, слишком высоко забрался", "И Шевченко туда же! Опять разговоры про некую коллективную ответственность в отношении российских спортсменов", "Вот на что они рассчитывают? Как они будут оправдываться, когда мы до Киева дойдем?" – пишут Z-патриоты.

Ранее в СМИ опубликовали новые подробности решения УЕФА об отказе возвращать российские юношеские сборные в свои соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный тренер России Валерий Непомнящий высказал предложение организовать в РФ альтернативную Лигу чемпионов.

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