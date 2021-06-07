В России за ношение формы сборной Украины с Крымом могут посадить в тюрьму – адвокат

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Белая форма сборной Украины

Российский адвокат Игорь Бушманов заявил, что ношение новой формы сборной Украины на территории РФ может быть расценено как сепаратизм. На экипировке изображена карта нашей страны с Крымом и лозунг "Слава Украине – Героям слава!"

В интервью изданию Спорт24 юрист рассказал, что сначала на нарушителя может быть наложен штраф, а затем его может ждать уголовная ответственность. В зависимости от нюансов тюремный срок может составить от четырех до пяти лет.

"Если кто-то наденет эту футболку на территории РФ, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ. Если лицо совершает такие действия впервые, то может быть привлечено к административной ответственности. Если нарушение будет зафиксировано повторно, то наступает уголовная ответственность, вплоть до четырех лет лишения свободы. Если эти действия были совершены с использованием СМИ или, например, личного блога, то срок уголовной ответственности возрастет до пяти лет", – объяснил Бушманов.

Видео дня
Форма сборной Украины на Евро-2020.
Андрей Ярмоленко
Украина представила форму на Евро.

Напомним, что в РФ возмутились из-за новой формы сборной Украины и призвали УЕФА запретить ее использование на Евро-2020, однако в организации ответили, что экипировка соответствует всем правилам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украинской ассоциации футбола (УАФ) назвали наглыми требования россиян из-за формы с Крымом.

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