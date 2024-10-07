В России пожаловались на 'категоричную позицию' в УЕФА против возвращения команд из РФ

Европейский футбольный союз (УЕФА) вряд ли сможет вернуть российские юношеские команды в свои турниры. Ключевые члены-ассоциации выступают категорически против того, чтобы представители страны-агрессорки вновь принимали участие в соревнованиях под эгидой организации.

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На это в интервью порталу Чемпионат.com пожаловался президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев. Он повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о политизации спорта, а также добавил, что президент УЕФА Александер Чеферин якобы выступает за РФ.

"Да, было решение о юношах. Но я знаю настроение отдельных федераций. Чеферин думает о футболе и детях, но позиция федераций, которые имеют влияние на УЕФА, категорична. На них, в свою очередь, идет давление со стороны политиков. Надеюсь, что решение по юношам реализуют. Но я как зритель, у которого есть внутреннее ощущение, понимаю, что это будет очень тяжело", – сказал Алаев.

Напомним, что в сентябре минувшего года УЕФА заявил о включении российских сборных в отборочные турниры к чемпионатам Европы среди юношей. После этого сразу 12 ассоциации объявили бойкот командам из РФ, вынудив УЕФА отменить свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Греции инициировали вопрос возвращения российских молодежных команд в турниры УЕФА. На это жестко отреагировал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

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