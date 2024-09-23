Россию предложили вернуть в турниры УЕФА: что сделал в ответ Шевченко

Президент Федерации футбола Греции Макис Гагацис выступил с предложением вернуть российские юношеские и молодежные команды в международные турниры. Функционер мотивировал это кремлевским пропагандистским нарративом о том, что "дети не должны страдать от политики".

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Об этом в эфире своей авторской программе на YouTube рассказал журналист Виктор Вацко. По его словам, Гагацис пытался продавить эту идею во время ежегодного сбора всех президентов и генеральных секретарей федераций-членов Европейского футбольного союза (УЕФА).

Идею поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Беларуси. Однако президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко благодаря своему статусу создал мощную коалицию против представителей страны-агрессорки, которая заблокировала эти попытки легализовать россиян.

Стоит отметить, что президент Федерации футбола Греции до июня 2024 года работал на руководящих должностях в клубе ПАОК, владельцем которого является российский бизнесмен Иван Саввиди.

В минувшем году УЕФА не смог вернуть российские юношеские сборные в международные соревнования, так как им тут же объявили бойкот ведущие европейские команды.

Как сообщал OBOZ.UA, почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ вернут в международные турниры через два года после окончания войны в Украине.

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