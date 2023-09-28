В России "послали к черту УЕФА и ФИФА" и предложили "показать свои яйца"

Чемпион СССР по футболу 1965 и 1969 годов в составе "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили резко раскритиковал политику ФИФА и УЕФА в отношении России. 26 сентября Европейский футбольный союз принял решение вернуть юниорские российские команды в международные соревнования под эгидой УЕФА. В тоже время все взрослые сборные РФ по прежнему в бане из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Бывший голкипер сборной СССР уверен, что Россия не должна выступать "под позорным белым флагом".

"Нам нужно сказать УЕФА и ФИФА: "Да пошли вы к чертовой матери!" У нас есть великолепная возможность через БРИКС привлечь много людей в нашу страну. Да пошли вы к черту, УЕФА и ФИФА. Объединимся с азиатской конфедерацией и сделаем то, что нам нужно. Мы к этому придем обязательно! Мы – Россия, нам нужно показать свои яйца", –цитирует Кавазашвили РБ Спорт.

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Бывший советский футболист в истерике призвал убрать из состава УЕФА те страны, которые выступают против России.

"Если идти на поводу у Украины, Латвии, Польши и англичан, всегда будем иметь отрицательный имидж. Нас никто не будет поддерживать. Надо убрать эти страны из футбола к чертовой матери", – заявил 83-летний экс-вратарь.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой спич своего титулованного соотечественника.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шведский футбольный союз (SvFF) отказался пускать женскую сборную России U-17 на чемпионат Европы, который состоится в 2024 году в Швеции.

Ранее сборные Швеции и Дании заявили, что не станут играть с россиянами в отборе к юношескому чемпионату Европы. Скандинавы выразили свою поддержку Украине, которая продолжает противостоять агрессии РФ.

До этого сборные Польши и Латвии отказались выходить на поле против российских юношеских команд, поддержав бойкот англичан.

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