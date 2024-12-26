В РФС сказали, что будет со сборной России по футболу в 2025 году, спровоцировав истерику у болельщиков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году сборная России по футболу может сыграть против европейских команд. По его словам, товарищеские матчи запланированы на март и июнь, причём среди соперников могут оказаться представители Европы. Однако конкретные команды он не назвал, что вызвало бурное обсуждение среди пользователей.

Видео дня

С момента отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году сборная России под руководством Валерия Карпина играет исключительно товарищеские матчи. Из 13 проведенных игр лишь две были против европейских сборных – Сербии и Беларуси. Обе встречи закончились уверенной победой россиян со счётом 4:0.

Пользователи с иронией восприняли слова Дюкова. Один из комментаторов подметил, что Беларусь была упомянута как европейская команда, намекая на отсутствие серьезных соперников.

Другие пошутили о возможности игр против "сборных Европы – спутника Юпитера" или даже команд из Антарктиды.

Некоторые предположили, что список "лояльных" стран, таких как Турция, Венгрия или Словакия, может сократиться. Кто-то задался вопросом, знают ли эти сборные о планах РФС. Среди пользователей также звучала критика в адрес руководства российского футбола за многолетние заявления о возвращении в "большую игру" на фоне изоляции.

"Как он хитро Беларусь зашифровал, даже и не догадаешься", "Ждем сухих побед! Наш болельщик уже избалован сухой силой нашей сборной и не поймет пропущенных мячей", – стебутся юзеры.

Не так давно Дюков заявил, что Россию могут вернуть в квалификацию к чемпионату мира-2026 и стал посмешищем.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

Изначально Россия должна была провести товарищескую игру с Пакистаном, однако она сорвалась. После этого команде предложили провести мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретиться с болельщиками.

Несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессора в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!