Сборная Брунея по футболу отправит вторую команду, состоящую из полупрофессиональных игроков, на товарищеский матч в Россию. Поединок запланирован на 19 ноября, а африканцы, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогут привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

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Об этом в Федерации футбола Брунея заявили в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". С россиянами сыграют игроки, которые представляют Королевские вооруженные силы султаната, а сейчас идет активный отбор на поездку в страну-агрессорку.

"Мы отправим в Россию вторую команду. Большинство футболистов основной сборной не смогут приехать. Они будут в отпуске. У них для этого есть лишь единственный период – три недели в ноябре, потому что предсезонные сборы начинаются в декабре. Большинство футболистов второй сборной – из команды MS ABDB, которая относится к Королевским вооруженным силам Брунея, но от армии здесь одно лишь название, они не ведут боевых действий. Почти все футболисты не являются профессионалами. То есть у них есть основная работа, а после, с 16:30, они тренируются в составе своих клубов", – сообщили в ФФБ.

Отметим, что в октябре сборная России была вынуждена отменить товарищеские матчи из-за того, что с ней отказались играть команды из Пакистана, Занзибара, Таджикистана, Киргизии и Бразилии.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной России Данил Глебов с традиционным для представителей РФ чувством собственной исключительности обвинил пакистанцев в неуважении.

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