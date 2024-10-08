Сборная России по футболу получила новые отказы от соперников провести с ней товарищеские матчи в ноябре или в будущем году. В частности, после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессорки в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

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"Наша национальная сборная участвует в отборочном раунде Азиатского региона. Это означает, что до июня все даты ФИФА у нас будут использованы под матчи отбора. Через два дня мы сыграем с Катаром, 15 октября примем Северную Корею. 14 ноября у нас гостевая игра с ОАЭ, 18-го мы дома принимаем Иран", – заявили пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс" в Федерации футбола Киргизии.

Таджики на запрос информационного агентства ТАСС также заявили о закрытых датах до конца нынешнего года. А в Бразильской футбольной ассоциации отметили, что спарринги с россиянами невозможны в ближайшие два года. "Сейчас мы не ведем переговоры. В ноябре и следующем году мы вряд ли сможем организовать эту встречу – наш график полностью забит матчами квалификации к чемпионату мира", – отметили в организации изданию Sport24.

Читатели портала Sports.ru призвали руководство российского футбола перестать позориться и расформировать национальную команду.

"Я все запомнить никак не могу, это рывок или прорыв?", "Напомню, в прошлом году нас приглашали на турнир в Среднюю Азию – мы отказались", "Это уже дно или еще есть куда падать?", "Не нужна сейчас сборная", "А не пора ли перестать позориться?", "Распустите на время сборную. Стыдно же", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг, 5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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