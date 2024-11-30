'Ловите наркомана'. Президент РФС рассказал, что должно произойти, чтобы вернули Россию и стал посмешищем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что Россию могут вернуть в квалификацию к чемпионату мира-2026. Он напомнил, что отстранение России от соревнований было мотивировано двумя основными аргументами: небезопасностью проведения матчей на территории страны и возможным бойкотом со стороны других национальных ассоциаций и клубов, что могло поставить под угрозу целостность турниров.

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Дюков отметил, что после принятия решения о запрете Россия обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Однако, чтобы ситуация изменилась, необходимо снятие всех ограничений со стороны ФИФА и УЕФА. Он выразил надежду, что это может произойти уже в следующем году.

Также Дюков допустил возможность включения российской сборной в одну из незаполненных отборочных групп чемпионата мира, если запрет будет снят. Однако он подчеркнул, что обсуждение этого станет актуальным только после официальной отмены санкций.

После таких слов Дюков получил массу негативных комментариев от соотечественников.

"Особенно добавляет надежд на возвращение ежедневные угрозы всем странам , несущиеся с главного спортивного канала России "МатчТВ", "Ща ядеркой бахнем и все санкции снимут", "Ловите наркомана", – пишут юзеры.

Кроме того россияне отмечают, что до вывода войск из Украины никакого восстановления в мировом спорте у РФ не будет.

Также российские болельщики напоминают Дюкову, что корзины для жеребьевки ЧМ-2024 уже сформированы. Международная федерация футбола (ФИФА) 28 ноября объявила состав участников европейского отбора на чемпионат мира 2026 года. Сборной России среди них нет.

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