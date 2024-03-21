'Выключил сразу этот позор'. Случившееся в матче Россия – Сербия назвали 'клоунадой'. Видео

Российские болельщики раскритиковали решение турецкого арбитра Арды Кардешлера, который уже на 20-й минуте оставил команду Сербии в меньшинстве. Товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии завершился со счетом 4:0.

После того, как Милан Гаич сбил в своей штрафной Даниила Хлусевича, Кардешелер воспользовавшись помощью VAR, принял решение удалить серба и назначить пенальти. Удар с 11 метров реализовал Антон Миранчук.

В комментариях фанаты уверены, что такой поступок судьи просто сломал игру. По мнению любителей футбола из РФ, контакт между футболистами был минимальный, а игра имела статус товарищеской.

"В "товарнике" красная карточка не просто перебор, а не понятно зачем", "Смешное удаление, пенальти и жёлтая там край", "Выключил сразу, после красной, этот позор", "Судья вообще в курсе что это товарняк ? Да и прихватил там Гаич слегка. Бред", "Клоунада какая-то, как в игре, так и в её "озвучке", "после удаления просто противно смотреть на эту порнуху", – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, российский футбольный союз (РФС) был вынужден заплатить сборной Камеруна за то, чтобы африканские игроки согласились сыграть товарищеский матч с представителями РФ.

Сборная России по футболу стала посмешищем в сети после того, как презентовала новую "скрепную" форму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!