Сборная России по футболу проведет сбор без товарищеских матчей, говорится в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС). Самой вероятной была встреча с командой Пакистана, однако она сорвалась.

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"На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина 10 октября", – информирует РФС.

Также российские футбольные чиновники заявили, что они якобы близки к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре

"О соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей", – говорится в сообщении РФС.

Эта информация спровоцировала истерику у российских болельщиков.

"Скажите, а если с нами все отказались играть, даже пакистанцы - это уже достижение спортивного суверенитета? Или это что-то другое", "Самый бессмысленный сбор, дедушки из РФС профнепригодны","Зачем тогда этот сбор вообще нужен? Не страна, а декорация" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад после Пакистана и Занзибара не согласились играть с представителями страны-агрессорки в Таджикистане, Киргизии и Бразилии.

5 сентября, сборная России разгромила Вьетнам в Ханое со счетом 3:0. До этого в 2024 году РФ провела две товарищеские встречи, победив Сербию и Беларусь с одинаковым счетом – 4:0.

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