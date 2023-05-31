Украина на молодежном Евро-2023 по футболу: расписание и календарь матчей

Молодежная сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории выступит на чемпионате Европы. Три лучшие команды турнира (кроме Англии и Франции), который пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля, получат путевки на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Видео дня

По итогам жеребьевки подопечные тренера Руслана Ротаня попали в квартет В, где их соперниками станут Хорватия, Венгрия и Испания. Две лучшие команд группы выйдут в четвертьфинал.

Вашему вниманию расписание матчей сборной Украины на турнире.

21.06.2023

19:00. Украина – Хорватия (Бухарест)

21.45. Румыния – Испания (Бухарест)

24.06.2023

19.00. Румыния – Украина (Бухарест)

21.45. Испания – Хорватия (Бухарест)

27.06.2023

21.45. Хорватия – Румыния (Бухарест)

21.45. Испания – Украина (Бухарест)

Напомним, на дебютном для себя чемпионате Европы-2006 украинцы дошли до финала, где проиграли Нидерландам. А на турнире 2011 года "сине-желтые" заняли последнее место в группе.

Позднее Ротань назовет список футболистов, которые будут готовиться к Евро. В него могут попасть английские легионеры Илья Забарный и Михаил Мудрик.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная сборная Украины по футболу потеряла основного форварда перед матчами отбора Евро-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!