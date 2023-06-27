newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украина упустила победу над Испанией, пропустив гол на последних секундах на чемпионате Европы по футболу U-21

Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
1,9 т.
Украина упустила победу над Испанией, пропустив гол на последних секундах на чемпионате Европы по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью с Испанией на чемпионате Европы-2023, который с с 21 июня по 8 июля проходит в Румынии и Грузии. Матч заключительного 3-го тура группового этапа в Бухаресте завершился со счетом 2:2.

Видео дня

Отметим, что подопечные Руслана Ротаня еще в прошлом туре досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Ничья с Испанией не позволила Украине занять первое место. В 1/4 финала Украина сыграет либо с Италией, либо с Францией, либо со Швейцарией. Соперник определится 28 июня.

Украина упустила победу над Испанией, пропустив гол на последних секундах на чемпионате Европы по футболу U-21

Матч с испанцами начался в невысоком темпе. На 5-й минуте Очеретько отдал просто в ноги испанцу, но тот каким-то невообразимым образом не смог забить.

На 13-й минуте Назаренко взял на себя инициативу, проскочил соперника и неплохо отдавал между двух защитников, но мяч ушел на угловой и в итоге все завершилось ничем.

Украина подолгу катала мяч на своей половине выманивая оппонента, а затем резко "взрываясь" опасными выпадами. Наша команда, несмотря на то, что выступала вторым составом, выглядела очень неплохо.

Украина упустила победу над Испанией, пропустив гол на последних секундах на чемпионате Европы по футболу U-21

Испанцы попробовали пойти в высокий прессинг за что и поплатились. Сборная Украины используя открытые зоны прекрасно выбежала в контратаку, но снова не удалась завершающая передача.

На 20-й Нещерет неудачно вводил мяч в игру, испанец перехватил круглый снаряд и забил гол, но арбитр его не засчитал, увидев тут нападение на голкипера.

Украина выглядела гораздо предпочтительнее, ничуть не уступая грозной Испании, но периодически допускала нелепые ошибки в обороне.

На 26-й минуте Евгений Салюк неудачно отдал мяч Камельо и Нещерет вновь спас сборную.

Ближе к перерыву соперник все больше владел инициативой, раз за раз организовывая атаки на украинские ворота.

В последние минуты темп игры упал. То одна, то вторая команда катала мяч на своей половине, но такой футбол оказался фатальным для Испании. Назаренко перехватил мяч, протащил его метров 40 , выдал точную передачу на Богдана Вьюнника и нападающий донецкого "Шахтёра", выступающий на правах аренды за австрийский ГАК, открыл счет.

Второй тайм начался с провала в обороне. Рикельме прорвался по флангу, прострелил во вратарскую где Сирота, выбивая мяч попал в ногу Желизко, а от того круглый снаряд влетел в сетку.

Испания взяла мяч под контроль, не давая нам никакой возможности для контратак. Было видно, что команда сделала выводы после перерыва и перестала высоко подниматься, пытаясь как-то давить украинских игроков. Первую позиционную атаку Украина смогла организовать лишь на 70-й минуте.

Украина упустила победу над Испанией, пропустив гол на последних секундах на чемпионате Европы по футболу U-21

Ротань выпустил Бражко, Кащука, Судакова и Сикана и это сыграло свою роль. На 80-й минуте Сикана сбил в своей штрафной испанский вратарь и Судаков забил с пенальти.

На заключительных секундах игроки из Украины потеряли концентрацию и пропустили обидный гол.

В стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Во втором туре украинцы на последних минутах благодаря автоголу победили Румынию (1:0).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!