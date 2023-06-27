Украина упустила победу над Испанией, пропустив гол на последних секундах на чемпионате Европы по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу сыграла вничью с Испанией на чемпионате Европы-2023, который с с 21 июня по 8 июля проходит в Румынии и Грузии. Матч заключительного 3-го тура группового этапа в Бухаресте завершился со счетом 2:2.

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Отметим, что подопечные Руслана Ротаня еще в прошлом туре досрочно обеспечили себе выход в плей-офф. Ничья с Испанией не позволила Украине занять первое место. В 1/4 финала Украина сыграет либо с Италией, либо с Францией, либо со Швейцарией. Соперник определится 28 июня.

Матч с испанцами начался в невысоком темпе. На 5-й минуте Очеретько отдал просто в ноги испанцу, но тот каким-то невообразимым образом не смог забить.

На 13-й минуте Назаренко взял на себя инициативу, проскочил соперника и неплохо отдавал между двух защитников, но мяч ушел на угловой и в итоге все завершилось ничем.

Украина подолгу катала мяч на своей половине выманивая оппонента, а затем резко "взрываясь" опасными выпадами. Наша команда, несмотря на то, что выступала вторым составом, выглядела очень неплохо.

Испанцы попробовали пойти в высокий прессинг за что и поплатились. Сборная Украины используя открытые зоны прекрасно выбежала в контратаку, но снова не удалась завершающая передача.

На 20-й Нещерет неудачно вводил мяч в игру, испанец перехватил круглый снаряд и забил гол, но арбитр его не засчитал, увидев тут нападение на голкипера.

Украина выглядела гораздо предпочтительнее, ничуть не уступая грозной Испании, но периодически допускала нелепые ошибки в обороне.

На 26-й минуте Евгений Салюк неудачно отдал мяч Камельо и Нещерет вновь спас сборную.

Ближе к перерыву соперник все больше владел инициативой, раз за раз организовывая атаки на украинские ворота.

В последние минуты темп игры упал. То одна, то вторая команда катала мяч на своей половине, но такой футбол оказался фатальным для Испании. Назаренко перехватил мяч, протащил его метров 40 , выдал точную передачу на Богдана Вьюнника и нападающий донецкого "Шахтёра", выступающий на правах аренды за австрийский ГАК, открыл счет.

Второй тайм начался с провала в обороне. Рикельме прорвался по флангу, прострелил во вратарскую где Сирота, выбивая мяч попал в ногу Желизко, а от того круглый снаряд влетел в сетку.

Испания взяла мяч под контроль, не давая нам никакой возможности для контратак. Было видно, что команда сделала выводы после перерыва и перестала высоко подниматься, пытаясь как-то давить украинских игроков. Первую позиционную атаку Украина смогла организовать лишь на 70-й минуте.

Ротань выпустил Бражко, Кащука, Судакова и Сикана и это сыграло свою роль. На 80-й минуте Сикана сбил в своей штрафной испанский вратарь и Судаков забил с пенальти.

На заключительных секундах игроки из Украины потеряли концентрацию и пропустили обидный гол.

В стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Во втором туре украинцы на последних минутах благодаря автоголу победили Румынию (1:0).

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