Украина с победы стартовала на чемпионате Европы по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу победила ровесников из Хорватии на чемпионате Европы U-21, который с 21 июня по 8 июля проходит в Румынии и Грузии. Матч 1-го тура группового этапа в Бухаресте завершился со счетом 2:0.

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С первых минут обе команды демонстрировали очень осторожный футбол понимая, что главная задача не проиграть. Украина владела инициативой и территориальным преимуществом, но понимала, что у хорватов опасные нападающие. "Желто-синие" старались не раскрываться максимально, из-за чего игра в больше степени проходила в центральном круге без опасных моментов.

На 19 минуте один из первых выпадов наших соотечественников стал результативным. Алексей Кащук обыграл четырех футболистов и несильным ударом от штанги открыл счет.

Это поменяло рисунок игры. Хорваты начали играть первым номером, а "желто-синие" перешли на контратакующую модель.

Вторая половина началась для Украины феерически. Первая же атака стала результативной. Кащук навесил с фланга, а Сикан выпрыгнул выше защитника, отправив мяч под стойку.

Хорватия никак не смогла найти свою игру , нервничала, часто грубо нарушая правила. Ближе к середине тайма "Клетчатые" вернулись в ритм, устроив настоящий штурм. На 61- минуте лишь невероятное везение позволило подопечным Ротаня избежать гола. Удар Стойковича пришел в перекладину.

Украина очень инертно играла перед своими воротами, позволяя хорватским нападающим пробивать по воротам Трубина. Несмотря на это, голов зрители больше не увидели.

Конкуренты по группе B Испания и Румыния свой матч проведут позже. Во втором туре молодежная сборная Украины 24 июня сыграет против Румынии. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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