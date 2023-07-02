Украина вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу U-21, забив три гола Франции

Молодежная сборная Украины по футболу обыграла команду Франции на чемпионате Европы-2023 U-21 и вышла в полуфинал. Матч 1/4 финала в румынском Клуже завершился со счетом 3:1. Этот результат позволил нашим соотечественникам квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Видео дня

Украина с первых секунд расположилась по схеме 4-4-2, где Судаков и Кащук сформировали пару формальных центрфорвардов. На первых минутах ошибка Бондаренко едва не стоила нам пропущенного года, но с интервалом в 20 секунд оба удара отбил Трубин.

Постепенно все четче и четче вырисовывалось преимущество сборной Франции. Игра переместилась к украинской штрафной, заставляя подопечных Ротаня больше думать про оборону. За первые 15 минут украинцам трижды пришлось останавливать прорыв соперника с помощью нарушений правил.

"Сине-желтые" подолгу разыгрывали мяч на своей половине поля, пытаясь выманить соперника. На 18-й минуте Лефле потеряли между линиями, тот отдал на Брэдли Барколя и быстроногий хавбек "Лиона" пробил точно в сетку.

Футболисты из Франции владели инициативой, в то время как наши игроки с большим трудом продвигались к воротам Шевалье. Французы спокойно перекрывала все свободные зоны, а затем в среднем блоке контролировали перемещение украинцев.

Мудрик, который впервые на турнире появился на поле, все 30 минут находился в тени, практически ничем не отметившись, а затем заработал пенальти. Георгий Судаков четко реализовал 11-метровый удар.

Пропустив гол сборная Франции с еще большей агрессией начала штурмовать ворота Трубина. На 38-й минуте лишь удача спасла Украину от гола. Удар Барколя пришелся в штангу.

Именно этот француз был основной угрозой в матче. Его взрывная скорость и быстрые ноги создавали огромные проблемы украинской команде. Именно Барколя был главным автором "пожаров" в нашей штрафной.

Под занавес первого тайма Украина забила абсолютно нелогичный гол, реализовав едва ли не единственный момент за полчаса. Мудрик со своей зоны гениальной передачей вывел Судакова на свидание с вратарем, и 20-летний хавбек "Шахтера" сделал счет 2:1.

Вторая половина началась со штурма от Франции. "Галльские петухи" контролировали ситуацию, а игра большую часть шла возле наших ворот. "Желто-синие" полностью сосредоточились на обороне.

Украина все больше и больше была сосредоточена на разрушении чужих атак, чем на организации своих. Статистика второго тайма на 75-й минуту выглядела следующим образом:

На 81-й минуте французы забили гол, но его отменили из-за офсайда.

Увлекшись атаками, сборная Франции пропустила нашу контратаку, которая завершилась голом Артема Бондаренко на 86-й минуте.

В 1/2 финала Украина сыграет против Испании. Матч состоится в среду, 5 июля. Начало в 22:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!