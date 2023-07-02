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Украина вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу U-21, забив три гола Франции

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
5,4 т.
Украина вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу U-21, забив три гола Франции

Молодежная сборная Украины по футболу обыграла команду Франции на чемпионате Европы-2023 U-21 и вышла в полуфинал. Матч 1/4 финала в румынском Клуже завершился со счетом 3:1. Этот результат позволил нашим соотечественникам квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Украина с первых секунд расположилась по схеме 4-4-2, где Судаков и Кащук сформировали пару формальных центрфорвардов. На первых минутах ошибка Бондаренко едва не стоила нам пропущенного года, но с интервалом в 20 секунд оба удара отбил Трубин.

Постепенно все четче и четче вырисовывалось преимущество сборной Франции. Игра переместилась к украинской штрафной, заставляя подопечных Ротаня больше думать про оборону. За первые 15 минут украинцам трижды пришлось останавливать прорыв соперника с помощью нарушений правил.

Украина вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу U-21, забив три гола Франции

"Сине-желтые" подолгу разыгрывали мяч на своей половине поля, пытаясь выманить соперника. На 18-й минуте Лефле потеряли между линиями, тот отдал на Брэдли Барколя и быстроногий хавбек "Лиона" пробил точно в сетку.

Футболисты из Франции владели инициативой, в то время как наши игроки с большим трудом продвигались к воротам Шевалье. Французы спокойно перекрывала все свободные зоны, а затем в среднем блоке контролировали перемещение украинцев.

Мудрик, который впервые на турнире появился на поле, все 30 минут находился в тени, практически ничем не отметившись, а затем заработал пенальти. Георгий Судаков четко реализовал 11-метровый удар.

Пропустив гол сборная Франции с еще большей агрессией начала штурмовать ворота Трубина. На 38-й минуте лишь удача спасла Украину от гола. Удар Барколя пришелся в штангу.

Именно этот француз был основной угрозой в матче. Его взрывная скорость и быстрые ноги создавали огромные проблемы украинской команде. Именно Барколя был главным автором "пожаров" в нашей штрафной.

Украина вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу U-21, забив три гола Франции

Под занавес первого тайма Украина забила абсолютно нелогичный гол, реализовав едва ли не единственный момент за полчаса. Мудрик со своей зоны гениальной передачей вывел Судакова на свидание с вратарем, и 20-летний хавбек "Шахтера" сделал счет 2:1.

Вторая половина началась со штурма от Франции. "Галльские петухи" контролировали ситуацию, а игра большую часть шла возле наших ворот. "Желто-синие" полностью сосредоточились на обороне.

Украина все больше и больше была сосредоточена на разрушении чужих атак, чем на организации своих. Статистика второго тайма на 75-й минуту выглядела следующим образом:

Украина вышла в полуфинал Евро-2023 по футболу U-21, забив три гола Франции

На 81-й минуте французы забили гол, но его отменили из-за офсайда.

Увлекшись атаками, сборная Франции пропустила нашу контратаку, которая завершилась голом Артема Бондаренко на 86-й минуте.

В 1/2 финала Украина сыграет против Испании. Матч состоится в среду, 5 июля. Начало в 22:00.

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