Вот и вторая пасха этой весной выдалась беспокойная и даже тревожная – ни тебе мира в облацех, ни в человецех благоволения.

Библейский пояс США

На шуточной карте Флориды ее южная часть обозначена как северная, как самый южный из северных штатов, а северная (я тут живу уже десять лет) как южная, как юг Алабамы и Джорджии. Ну а центр подписан просто: коровы и апельсины. То есть север относится к т. н. "bible belt", библейскому поясу, месту концентрации христиан-евангелистов, приверженцам библейской морали.

На второй популярной в США карте изображена истинная цена морали, с которой они, эти святоши, так носятся, которой кичатся. Там написано, что библейский пояс это также пояс разводов, пояс подростковой беременности, мужской порнографии, пояс ожирения, убийств, курения, нищеты, курения, детской смертности, низкой продолжительности жизни и, наконец, пояс MAGA! И так оно и есть, по всем этим параметрам южные штаты лидируют.

Да, они по своему любят Израиль, но сильно отстают от иных штатов по числу и качеству университетов и колледжей – и соответственно студентов, и по уровню образования населения в целом. Недаром Трамп говорил, что не любит умных и успешных, они его раздражают, зато любит poor educated, малообразованных – это основа его электората.

Добавьте южный ресентимент – здесь все еще не забыли поражение в Гражданской войне, оно бередит души, все еще выходят журналы и даже газеты, посвященные войне 170-летней давности. Я сам публиковался в такой, в Civil War News, выходит в Чарльстоне, Южная Каролина. "Новости Гражданской войны" в XXI веке – каково!? Встречаются эти журналы и в нашем супермаркете, о нем еще зайдет речь. Что ж, в ноябре 2024 года Юг взял реванш.

Пасхальное, печальное

К чему это вступление? К тому, что в воскресенье 5 апреля пошел я в этот супермаркет в центре нашего городка, а он закрыт. Будучи атеистом, я забыл про Пасху. В этот святой день большинство магазинов в округе закрыто. Но сходил я все же не зря!

Ибо на скамейке под магазином увидел антитрамповскую листовку, приклеенную скотчем: "Трамп – сука Путина. Россия передает Ирану информацию о целях на американских базах." Не в первый раз такую увидел. В нашем округе Сен-Джонс вдвое больше республиканцев, чем демократов, причем респы в основном колерованные трамписты, агрессивные, вот и приходится демам вести подпольную пропаганду.

Так вот, о Пасхе, святом якобы для христиан дне. Католическую Пасху испоганил Трамп своим людоедским твитом про уничтожение цивилизации (да христианин ли он?) – с матом (буквально употребил f-лексику!) и восславлением Аллаха одновременно.

Ну а православную Пасху 12 апреля испортил он же – объявлением блокады Ормузского пролива. ???! – не он ли на днях хотел открыть его? После этого плохо верится в его веру в бога. Плюс нервное ожидание исхода выборов в Венгрии – слава богу, Putin’s bitch Орбан разгромно проиграл и видимо готовится бежать в Россию, вслед за Януковичем и Асадом. Спасибо, кстати, Трампу и Вэнсу за поддержку путинского лакея, она сыграла роль в его поражении.

Но вернемся к вере. О ней, повторю, поговорить надо, поскольку основа электората Трампа это христиане-евангелисты, а они в силу своей простоты и даже простоватости (напомню о poor educated), весьма доверчивы. Но и они негативно отнеслись к его угрозам уничтожить цивилизацию и обсценной лексике – в пасхальное утро. Сам-то я с пяти лет убежденный атеист, с тех пор как моя набожная бабушка заставляла читать библию, но чувства верующих понимаю и в данном случае разделяю. Трамп совершил тяжкий грех в то утро! На следующее утро он усугубил его, разместив картинку себя в виде Христа, оживляющего мертвых. Через несколько часов он убрал картинку, но она уже облетела СМИ и соцсети, укрепляя мнение о слабоумии Трампа. О недостойных угрозах и оскорблениях Папы Римского я уже не говорю.

Сумасшедшие штаты

Так с осени переименовал свой Ютуб-канал популярный блогер и ведущий Юрий Рашкин из Висконсина. К сожалению, он прав: США и весь мир сильно изменились за время второго пришествия Трампа в худшую сторону, и никакие полеты "Артемис" не исправят этого впечатления. Я помню, как в 1969-м весь мир затаив дыхание следил за миссией "Аполло" – миллиарды людей прильнули к экранам телевизоров, следя за первыми шагами человека по иной планете! И совсем не то сейчас, на родной планете такое творится, что облет Луны прошел едва замеченным.

Да, простые маговцы не одобряют войну с Ираном, как и большинство американцев. Но еще показательнее изменение отношения к Трампу со стороны ведущих медийных персон, что для него особенно обидно. Так, Марджори Тейлор Грин, конгрессвумен, ненавистница Украины и неистовая до недавних пор сторонница Трампа, присоединилась к конгрессменам-демократам, которые потребовали отстранения Трампа от должности президента на основании 25-й поправки к Конституции – ввиду очевидной неспособности выполнять обязанности!

Между прочим, она известная медийная персона и у нее 11 млн фолловеров. Мало того, наш заигравшийся дементный бэби побил горшки с самыми видными правыми ведущими наиболее популярных в США программ, которые сыграли важнейшую роль в его втором пришествии: с Такером Карлсоном, Джо Роганом и другими – у них десятки миллионов слушателей. Плюс Стив Бэннон, архитектор и идеолог MAGA, плюс многие иные штурманы правого крыла Америки.

Sic transit gloria mundi, но поздновато до этих гигантов правой мысли дошло, что их лидер тривиально выжил из ума. Это было понятно уже с первых месяцев его новой каденции, после отмен отмены отмененных до этого его указов об отмене всего отмененного ранее. Привожу перечень ведущих, которые на свою голову помогли Трампу победить Харрис, и их совокупное количество подписчиков в социальных сетях. Теперь они предупреждают, что он невменяем и взывают к санитарам:

Такер Карлсон – 34 миллиона

Мегин Келли – 10 миллионов

Джо Роган – 65-70 миллионов

Кэндис Оуэнс – 35-40 миллионов

Алекс Джонс – 10-12 миллионов

Марджори Тейлор Грин – 11 миллионов

Трамп в ответ заявил, что все они тупые, имеют низкий IQ, но не стоит недооценивать силу третьей власти. Боюсь (точнее предвкушаю!), что уже скоро оставшаяся верной своему кумиру треть американцев изумленно всплеснет руками: "Да как же он служил в очистке!?"

Бензин дорожает

Прозрению поспособствует рост цен на все и особенно на бензин, что для американцев болезненно. Стали известны показатели инфляции в США в марте. С начала года она выросла на 3,3%, что много. Федеральная резервная система США считает комфортным уровнем около 2 % в год. 3,3% за три месяца намного выше таргета. Причем инфляция ускоряется, в феврале рост был 0,3%, за март +0,9%. Это один из самых сильных скачков с 2022 года. Он грозит годовой инфляцией больше 11%.

А ведь голосовали за Трампа по экономическим причинам! Мол, рост цен. Якобы. На самом деле превалировали мужской ресентимент, недовольство шибко умными (демократы увлеклись и переоценили развитость своей страны), расизм и мизогиния, просто неудобно в этом признаваться.

Главная причина скачка инфляции – цены на энергоносители, они выросли на 10,9% за месяц, бензин — на 21,2%. Не мне вам говорить, в чем причина подорожания бензина. За войну, которую начал Трамп, платят все. Это обидно, но если такова цена избавления от Трампа, то стоит потерпеть.

В заключение замечу, что к очевидному диагнозу слабоумие склоняются все больше американцев, включая бывшего главу ЦРУ: "Человек явно не в себе". Джон Бреннан, возглавлявший ведомство во время второго президентского срока Барака Обамы, назвал действующего президента Дональда Трампа "неуравновешенным" и призвал отстранить его от власти.

"Его сторонники из MAGA продолжают оправдываться и извиняться за его действия, но то, что он делает, вызывает такое беспокойство, что этот человек, который явно не в себе, — тот самый, ради которого, как мне кажется, и была написана 25-я поправка к Конституции", — сказал Бреннан в эфире телеканала MS NOW.