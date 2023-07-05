Украина пропустила 5 мячей и проиграла в полуфинале Евро-2023 по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу проиграла команде Испании в полуфинале чемпионата Европы-2023 U-21. Матч на стадионе "Стяуа" в Бухаресте завершился со счетом 1:5.

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Наши футболисты стартовали с классического расположения 4-4-2. Украина в дебюте старались оттягивать на себя соперника, чтобы освободить свободные зоны спереди. Однако испанцы не спешили демонстрировать высокий прессинг, понимая, насколько опасны в контратаках "желто-синие".

При выходе из обороны в атаку сборная Украины сразу перестраивался. Бражко поднимался выше, а Артем Бондаренко опускался на позицию чистого опорника.

Испанские футболисты атаковали гораздо опаснее, создав за первые 12 минут три голевых момента у ворот Трубина.

На 12-й минуте длинный диагональный пас нашел на фланге Мудрика, нападающий "Челси" как ребенка обыграл Передеса, отдал на 11-метровую отметку на Бондаренко и Артем пробил четко в угол.

Победный счет продержался недолго. В зоне центрального защитника случился провал. Бражко не смог противостоять Абель Руису, тот на индивидуальном мастерстве обыграл Трубина и между ног Талаверова забил гол.

Окрыленная Испания пошла вперед и через 7 минут забила победный мяч. Наши защитники дали пространство перед воротами Ойану Сансету и полузащитник "Атлетик Бильбао" дальним ударом отправил круглый снаряд в сетку.

Наш соперник полностью установил контроль над игрой и Украина никак не могла переломит ход матча. Испания нас переигрывала, вынуждая наших футболистов постоянно бегать без мяча и работать вторым номером.

Испанцы очень грамотно работали в позиционной обороне перед своими воротами, не позволяя ничего сделать подопечным Руслана Ротаня.

Под занавес тайма Мудрик в борьбе с тремя защитниками вырезал пас с фланга на Данила Сикана, но 22-летний форвард "Шахтера" не смог переиграть Тенаса.

Второй тайм обе сборные начали на высоких скоростях, однако по прежнему первым номером играли представители Испании.

Точка в матче была поставлена на 54-й минуте, когда после ошибки Бондаренко Бланко легко расстрелял нашего вратаря.

У Украины был почти тайм, чтобы перевернуть игру и спасти результат, но великолепная игра Испании в позиционном нападении не дала нам ни одного шанса.

Вместо этого бездарная игра в защите украинцев позволила оппонентам сделать счет неприличным.

Напомним, что уже выйдя в полуфинал молодежная сборная Украины квалифицировалась на Олимпиаду-2024. Наши футболисты сыграют там впервые в своей истории.

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