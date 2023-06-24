Украина на последней минуте добыла важнейшую победу на чемпионате Европы по футболу U-21

Молодежная сборная Украины по футболу победила ровесников из Румынии на чемпионате Европы U-21, который с 21 июня по 8 июля проходит в Румынии и Грузии. Матч 2-го тура группового этапа в Бухаресте завершился со счетом 1:0.

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Украина начала матч достаточно нервно. Румыны, поддерживаемые своими трибунами, прижали украинцев к воротам, заставив Трубина включаться в работу. На 10-й минуте "желто-синие" огрызнулись контратакой. После идеальной передачи Бражко Алексей Кащук выбегал один на один, но не смог обыграть вратаря.

Постепенно инициатива перешла к "желто-синим", устроившим продолжительный штурм. Сборная Украины выглядела гораздо интереснее, грамотно разыгрывая "стенки" возле чужой штрафной. На 24-й минуте Судаков второй раз вывел Кащука на "свидание" с голкипером и вновь форвард "Шахтера" не смог забить гол.

Такой ритм игры держался до перерыва. На массированное нападение подопечных Ротаня, оппонент отвечал быстрыми выпадами. На поле шла контактная борьба, которую позволял рефери.

С первых минут второго тайма украинцы бросились атаковать, полностью владея инициативой на поле. Наши соотечественники бросили в нападение большие силы, но мяч упорно не шел в ворота. Удар Сикана на 55-й минуте пришелся в перекладину.

Украина очень активно использовала правый флаг, где "разрывал" полузащитник львовского "Руха" Алексей Рух, выступающий на правах аренды в бельгийском "Кортрейке".

Оставшееся время футболисты из Украины доминировали на поле, но победили благодаря автоголу. На последней минуте встречи после прострела Максима Брагару Виктор Дикан срезал мяч в свои ворота.

Успех украинцев был омрачен глупым удалением Владислава Ваната.

После победы и победы в 1-м туре над Хорватии, Украина набирает 6 очков и практически гарантировала себе выход в плей-офф.

Конкуренты по группе B Испания и Хорватия свой матч проведут позже. В третьем туре молодежная сборная Украины во вторник, 27 июня, сыграет против хорватов. Начало в 21:45 по киевскому времени.

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