УЕФА дисквалифицировал лидера сборной Украины на чемпионате Европы по футболу U-21

Европейский футбольный союз (УЕФА) дисквалифицировал на две игры нападающего молодежной сборной Украины Владислава Ваната. 21-летний игрок "Динамо" в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2023 против Румынии (1:0) получил прямую красную карточку за толчок соперника в неигровой ситуации.

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Таким образом один из лидеров "желто-синих" гарантировано не сыграет в ближайших двух матчах молодежки: встречи 3-го тура группового этапа против Испании и поединок 1/4 финала.

Журналист Виктор Вацко на своем Youtube-канале заявил, что Ванат поступил правильно.

"Мне прилетел инсайд из лагеря молодежной сборной Украины. То, что сделал румынский футболист - это не попало в трансляцию, нормальный повтор нам не показали. Румын провоцировал. И вот то, как он спровоцировал, то, что он сделал, а не сказал – я уверен, что подавляющее большинство украинских футболистов ему бы за это "втащило", – признался Вацко.

Напомним, что подопечные Руслана Ротаня уже досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

В стартовом матче Украина со счетом 2:0 победила сборную Хорватии. Первый гол забил Алексей Кащук, сделав это бильярдным ударом, предварительно обыграв четверых защитников.

Во втором туре украинцы на последних минутах благодаря автоголу победили Румынию (1:0).

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