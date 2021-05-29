"Челси" выиграл Лигу чемпионов, оставив "Манчестер Сити" и Зинченко без трофея

"Челси" обыграл "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко, который провел на поле все 90 минут, со счетом 1:0 и завоевал второй в своей истории титул Лиги чемпионов. Решающий поединок прошел в Порту на "Эштадиу ду Драгау".

Команды осторожно начали матч, присматриваясь друг к другу на старте. Первыми проснулись "горожане" – голкипер Эдерсон отдал длинную передачу на ход Стерлингу, который вырвался один на один, но не переиграл вратаря и выжал из момента только угловой.

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"Челси" тут же огрызнулся, придумав атаку на фланге, которая закончилась прострелом на Вернера, однако немец не попал по мячу. Спустя несколько минут нападающий "синих" упустил еще один шанс, когда получил игровой снаряд в штрафной площади, но пробил слабо в руки Эдерсону.

"Манчестер Сити" успокоил игру, взяв "круглого" под контроль, а на 27-й минуте атака подопечных Пепа Гвардиолы чуть не закончилась голом. От него "Челси" спас Антонио Рюдигер, который в последний момент заблокировал удар Фила Фодена.

После этого команды взяли паузу и, казалось, приготовились к перерыву, но на 42-й неожиданно случился гол. Мейсон Маунт отдал гениальный пас на Кая Хаверца, разрезав всю оборону, а его одноклубник пробросил мяч мимо Эдерсона и закатил его в пустые ворота – так лондонский клуб повел со счетом 1:0.

"Сити" пытался взвинтить темп в начале второго тайма, но "синие" быстро справились с давлением соперников. А на 55-й минуте клуб из Манчестера потерял своего лидера и капитана – Кевина де Брюйне.

"Горожанам" не хватало человека, который поведет их за собой, поэтому на поле появился опытный экс-футболист "Шахтера" Фернандиньо. Ему удалось освежить игру и навязать своим визави борьбу в полузащите, что практически сразу помогло организовать опасный момент. Несмотря на это, до акцентированного удара дело снова не дошло.

"Челси" ответил своим резким выпадом, в ходе которого вышедший на замену Кристиан Пулишич мог решить исход противостояния, но пробил мимо ворот. До самого финального свистка подопечные Гвардиолы пытались взломать оборону лондонцев, но их забросы в штрафную площадь раз за разом выбивались защитниками "синих".

"Манчестер Сити" (Англия) – "Челси" (Лондон, Англия) – 0:1

Гол: Хаверц, 42

"Манчестер Сити": 31. Эдерсон – 2. Уолкер, 3. Диаш, 5. Стоунз, 11. Зинченко, 7. Стерлинг, 17. Де Брюйне, 20. Силва, 47. Фоден, 8. Гюндоган, 26. Марез

"Челси": 16. Менди Эд. – 2. Рюдигер, 21. Чилвэлл, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 6. Тьягу Силва, 5. Жоржиньо, 7. Канте, 19. Маунт, 29. Хаверц, 11. Вернер

Напомним, что в полуфинале "Сити" оказался сильнее ПСЖ, а "Челси" уверенно разобрался с "Реалом".

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